Panttivankitilanne on päällä Sinzigin kaupungissa Länsi-Saksassa.
Useita ihmisiä on otettu panttivangiksi pankissa Sinzigissä, Saksassa. Panttivankien joukossa on rahankuljetusautoa ajanut henkilö.
Poliisi kertoo käynnistäneensä ison operaation ja eristäneensä laajan alueen.
– Uskomme, että pankin sisällä on useita panttivankeja sekä useita ihmisiä, jotka ovat olleet mukana teossa, poliisi sanoo lausunnossaan.
Poliisin mukaan yleisölle ei ole vaaraa eristetyn alueen ulkopuolella.
Operaatio alkoi aamuyhdeksältä paikallista aikaa.
Saksalainen Bild kertoo, että paikalla on useita poliisin erikoisjoukkoja ja helikopterit lentävät kaupungin yllä.
Uutinen päivittyy