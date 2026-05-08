Koululaisten kesälomien siirto myöhemmäksi sai kannatusta Pöllöraadissa.

Keskustelu koulujen kesälomien myöhäistämisestä roihahti taas, kun siirtoa kannattava opetusministeri Anders Adlercreutz kertoi asian olevan parhaillaan selvityksessä. Tiedossa on, että opettajat vastustavat siirtoa voimakkaasti, kun taas matkailusta rahaa saavat yrittäjät kannattavat sitä.

Politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala Ilta-Sanomilta toteaa, että elokuussa Suomeen tuleva turisti on erikoisessa tilanteessa.

– Helteet jatkuvat ja Euroopassa on lomakuukausi, mutta Suomessa kaikki matkailukioskit ja muut pannaan kiinni ja leirintäalueet suljetaan. Suomi aloittaa talvenvieton elokuun ensimmäisenä päivänä pelkästään sen takia, että opettajat eivät viitsi siirtää kesälomiaan, Haapala pamauttaa.

– Siis tämähän on opettajien ay-kysymys pohjimmiltaan, vaikka mitä sanotaan. Muutosvastarinta kumpuaa aina sieltä, koska totuttua järjestelmää ei haluta muuttaa, Haapala jatkaa.

Viestintäkonsultti ja tietokirjailija Katleena Kortesuo on samoilla linjoilla.

– Opettajat vastustavat [siirtoa], koska kuulemma kevätlukukausi on jo nyt kovin rankka. Minä voisin sanoa, että se on koko Suomen työväestölle rankka. Useimmat ihmiset ovat kevätlukukaudella ihan tammikuusta kesäkuun loppuun asti, noin tyypillisesti. Kyllä minä uskon, että opettajatkin kykenevät siihen, Kortesuo sanoo.