Tuomari katsoi nimen lisäämisen laittomaksi ja määräsi sen poistettavaksi.
Yhdysvalloissa perinteikäs Kennedy Center -kulttuurikeskus ryhtyi varhain lauantaina Suomen aikaa poistamaan presidentti Donald Trumpin nimeä rakennuksen julkisivusta, kertoo uutiskanava CNN.
Taustalla on liittovaltion tuomarin päätös, jonka mukaan nimi on poistettava. Muutoksenhakutuomioistuin hylkäsi perjantaina keskuksen pyynnön keskeyttää päätöksen täytäntöönpano.
Tuomarin mukaan Trumpin nimi lisättiin rakennuksen seinään laittomasti. Hän totesi, että vain kongressi voi muuttaa Kennedy Centerin nimeä ja määräsi kaikki viittaukset Trumpiin poistettaviksi, kirjoittaa uutistoimisto AP.
Keskus rakennettiin eläväksi muistomerkiksi murhatulle presidentti John F. Kennedylle. Trump erotti viime vuonna keskuksen hallituksen, nimitti uuden ja Trump valittiin puheenjohtajaksi.
Työntekijät pystyttivät rakennustelineitä nimen poistamista varten.AFP / Lehtikuva
Nimen lisääminen johti oikeustoimiin
Trumpin nimi lisättiin Kennedy Centerin julkisivuun joulukuussa, kun laitoksen johtokunta päätti kunnioittaa Trumpia. Päätös sai kritiikkiä Kennedyn suvulta ja johti oikeustoimiin.
Keskuksen mukaan Trumpin nimen poistaminen julkisivusta ja muun muassa markkinointimateriaalista voi vaarantaa satojen miljoonien dollarien yksityiset lahjoitukset, joita saatettaisiin joutua palauttamaan lahjoittajille.
Asian käsittely jatkuu, mutta keskuksen on toistaiseksi noudatettava määräystä.