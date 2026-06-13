Tilannetta pidetään vakavana, vaikka ilmatilaa ei loukattu.
Ruotsin ilmavoimat lähetti perjantaina kahdesti JAS 39 Gripen -hävittäjiä tunnistamaan venäläiskoneita Itämerellä, kertoo Ruotsin puolustusvoimat X:ssä.
Toinen tapauksista sattui Itämeren eteläosassa ja toinen pohjoisosassa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.
Puolustusvoimien mukaan koneet tunnistettiin ja niitä seurattiin, kunnes niiden arvioitiin olevan riittävän etäällä Ruotsin ilmatilasta.
– Emme voi spekuloida lentojen syytä, mutta pidämme tilannetta vakavana, Ruotsin puolustusvoimien tiedottaja Hanna Heurlin kommentoi SVT:lle.
Toinen venäläishävittäjistä oli Ruotsin puolustusvoimien mukaan Su-24 ja toinen Su-34 -tyyppiä. Koneiden arvioidaan palanneen Kaliningradiin.
Ruotsin ilmatilaa ei puolustusvoimien mukaan loukattu, mutta koneet kävivät lähellä Ruotsin ilmatilaa.