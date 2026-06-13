Iranin miesten jalkapallomaajoukkueen harjoituskeskuksen lähistöltä on löytynyt ruumis.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
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Asiasta kertoo Aftonbladetin mukaan uutistoimisto AFP.
Iranin joukkue harjoittelee Tijuanassa Meksikossa. Harjoituskeskuksen välittömästä läheisyydestä on löytynyt mustaan roskasäkkiin kääritty ihmisruumis. Ruumis löytyi auton takaluukusta.