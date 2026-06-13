Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi.

Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona.

Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty.

Kiinteistönomistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu.

– Nyt ehdotettu tupakkalain sääntely voi johtaa epätasapainoiseen tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty ja osakasasukkaille sallittu. Tästäkin syystä olisi perusteltua nyt ehdotettujen reunaehtojen poistaminen tupakkalaista, jotta eri asuntojen hallintamuotojen välinen sääntely olisi yhdenmukaisempaa, todetaan Raklin lausunnossa.