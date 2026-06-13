Kuukausia kestänyt konflikti Lähi-idässä voi päättyä pian, sanoo Pakistanin pääministeri.
Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif kertoi lauantaina, että Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet rauhansopimuksen puitteista, joiden on määrä lopettaa kuukausia jatkunut konflikti Lähi-idässä.
Sopimuksesta on hänen mukaansa saavutettu lopullinen teksti. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.
Sharifin mukaan Pakistan valmistautuu sopimuksen sähköiseen allekirjoitukseen, jonka odotetaan tapahtuvan vuorokauden kuluessa.
Tämän jälkeen osapuolet jatkavat teknisen tason neuvotteluja ensi viikolla.