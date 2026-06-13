Tietokirjailija Pasi Virtanen on elänyt kovien kipujen kanssa armeija-ajoista asti.

Krooninen kipu on tietokirjailija Pasi Virtasen omien sanojen mukaan ollut hänen pirullinen kumppaninsa nuoresta miehestä asti. Hän on kuitenkin saanut siihen apua monelta taholta, ja on oppinut elämään sen kanssa.

Yksi apureista on hänen luomansa mielikuvitushahmo ja henkinen tuki, Mr. Pain. Virtanen kertoo ulkoistaneensa osan kivusta tälle hahmolle.

– Mr. Pain on läsnä 24/7. Se on hahmoterapiaa. Hahmolla on muoto, vaatteet, arpinen naama, lierihattu. Se vaikuttaa vähän näyttelijä Juha Veijoselta, Virtanen kertoo Huomenta Suomessa.

Näyttelijä Juha Veijonen vuonna 2010 lierihatussaan.All Over Press

– Tämä on ihan vaan hyvällä, Juha, toivottavasti katsot, Virtanen lähetti terveiset Veijoselle.

Mr. Painin kanssa hän kävi tiukan keskustelun myös lauantaiaamuna tullessaan tv-haastatteluun

– Se yritti kivun avulla saada minut jäämään, etten tulisi tänne ollenkaan. Se haastoi, että 'Tää on huono juttu ja et sitten kerro sitten musta mitään', Virtanen kertoo.

Virtanen puhuu usein ääneen hahmon kanssa. Ohikulkijoita keskustelut saattavat ihmetyttää.

– Naapureiden mielestä keskustelut ovat huvittavia, kun kävelen rollaattorin kanssa tai minua työnnetään pyörätuolissa. Vastaan tulevat mummot naureskelee, että mikähän tuolla äijällä on, Virtanen kertoo.

Lääkkeitä vuositolkulla

Pasi Virtasella kipu alkoi selkävaivoilla armeija-aikaan, noin parikymppisenä. Ensimmäiset 7–8 vuotta kipua hoidettiin lääkkeillä. Sitten selästä löytyi välilevyn pullistuma.

– Pullistuma oli sisäänpäin kääntynyt ja todella iso. Siinä oli halvaantumisen vaara, Veijonen sanoo.

Pullistuma leikattiin, mutta vaiva ei hellittänyt – päinvastoin.

– Neljäs leikkaus oli luudutusleikkaus, joka ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Siitä jäi hermovauriokipu.

Kipuhypnoosi toimii Virtaselle

Virtanen kertoo kokeilleensa sittemmin kaikkia mahdollisia ja Suomessa laillisia kivunlievityksiä.

Mr. Painin lisäksi apuna ovat kipulääkkeet, hypnoosi ja sähkölaite, joka lievittää kipua. Hän ohjaa laitetta vaivihkaa myös koko haastattelun ajan kaukosäätimen avulla.

– Kehooni on asennettu kipustimulaattori. Pystyn säätämään, meneekö sähkö jatkuvana virtana vai pieninä pistoina. Tämä tavallaan aktivoi leikkauksesta eloon jääneen hermon.

Tällaisella säätimellä Virtanen säätelee kipusimulaattorin toimintaa.

Tehokkaimpana hoitokeinona Virtanen nostaa esille kipuhypnoosin.

– Olen ymmärtänyt näin, että 20 prosenttia ihmisistä ei pysty laskemaan itseään kipuhypnoosiin. 20 prosenttia pystyy helposti, ja loput pystyvät treenaamalla.

Pasi Virtanen kertoo kipututkija ja erikoispsykologi Tage Oreniuksen huomanneen heti, että Virtanen kuuluu siihen osaan, jonka voi vaivuttaa hypnoosiin helposti.

Orenius kertoi Huomenta Suomessa tarkemmin sekä kipuhypnoosista että siitä, mihin Virtasen oman Mr. Painin hoitava vaikutus perustuu.

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