Cadillac-tallin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas joutui yllättävään tilanteeseen Formula ykkösten Espanjan GP:n kolmansissa harjoituksissa. Tilanteesta selvittiin lopulta vähällä.

Bottas ajoi pian harjoitusten puolivälin jälkeen ulos radan kymmenennessä mutkassa. Hän tuli vasemmalle kääntyvään mutkaan normaaliin tapaan, mutta ei saanut autoaan käännettyä mutkan suuntaisesti, vaan auto aliohjasi ulos radalta.

Harjoitukset jouduttiin keskeyttämään punaisilla lipuilla.

Syy ulosajoon kuultiin tiimiradiossa varsin nopeasti.

– Menetin jarrupolkimeni. Poljin on irti. Olin todella onnekas.

Onnea todella oli matkassa, sillä Katalonian moottoriradan kymmenes mutka odottaa radan niin sanotun takasuoran päässä. Bottaksen kannalta tuuria oli myös siinä, ettei hänen edellään ajanut ketään.

Kauden seitsemännen osakilpailun aika-ajot ajetaan tänään Suomen aikaa kello 17.