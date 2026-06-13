Armeijan mukaan onnettomuuden syytä tutkitaan.
Intiassa venäläisvalmisteinen sotilaskuljetuskone on syöksynyt maahan ollessaan laskeutumassa, kertovat maan asevoimat. Heti turman tapahduttua ei ollut selvillä, vaatiko turma uhreja.
Turma sattui Jorhatissa Assamin osavaltiossa maan koillisosassa. Armeija kertoi lausunnossaan, että onnettomuuden syytä tutkitaan. Se ei lausunnossaan kertonut muita tietoja turmasta.
NDTV-uutiskanavan välittämissä kuvissa onnettomuuspaikalta näkyy paksu musta savupilvi sekä ilmeisesti useaan osaan hajonnut lentokone.