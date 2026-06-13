Sunnuntaiksi sää poutaantuu laajalti, mutta tuuli voimistuu läntisillä merialueilla.

Kaakosta saapuva ja Suomen yli liikkuva matalapaineen keskus tuo voimakkaita sateita ensi yönä maan etelä- ja länsiosiin, meteorologi Miina Manninen kertoo.

Sateet alkavat levitä kaakosta vähitellen päivän aikana.

– Varsinainen matalapaine kulkee kuitenkin ensi yönä voimakkaiden sateiden kanssa Etelä- ja Länsi-Suomen yli. Tämän yhteydessä voi paikoin tulla jopa 30 millimetriä vettä.

Taajamissa pienet tulvat ovat Mannisen mukaan mahdollisia.

Sunnuntain kuluessa runsaimmat sateet siirtyvät Ruotsin puolelle, ja sunnuntaina päivällä on poutaista lähes koko maassa.

Lämpötilat jäävät laajalti alle 20 asteen, mutta aurinkoisimpina hetkinä lukemat saattavat nousta sen yläpuolelle.

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Tuulivaroituksia lähes koko maahan

Sunnuntaina Lapissa satelee, mutta sateet ovat pääasiassa kuuroja. Niiden mukana voi olla ukkosta etenkin Kainuussa.

Sunnuntain vastaisena yönä myös tuuli voimistuu, ja läntisillä merialueilla on sunnuntaina aamusta alkaen odotettavissa kovaa tuulta ja jopa myrskypuuskia.

– Mikä tekee siitä erityisen vaikean vaikkapa veneilijöille, on se, että ensin tulee pohjoisesta myrskypuuskia ja sitten iltapäivään mennessä tuuli kääntyy etelään ja voimistuu siellä kovaksi.

Maa-alueilla voimakkaimmat puuskat heikkenevät päivän aikana, mutta tuuli on silti koko maassa yhä puuskaista.

Ilmatieteen laitos on antanut sunnuntaiksi tuulivaroituksia suureen osaan maata ja merialueille.