Yhdysyvaltalainen poliisi ampui vahingossa kollegaansa. Asiasta uutisoivat muun muassa NBC ja Sky News. Katso hetki yltä.
Poliisin vaarallinen leikki tallentui kojelautakameraan Yhdsyvaltojen Kaliforniassa.
Video näyttää, kun paikallinen poliisi ajaa yksikön pysäköintihalliin, jossa hänen kollegansa seisoskelevat. Yhtäkkiä toinen poliiseista vetää aseensa esiin, osoittaa leikillään sillä kollegaansa ja laittaa sitten aseen pois. Ase laukesikin vahingossa.
Kamera tallensi autossa istuvan poliisin toiminnan lopputuloksen, kun äskettäin aseella osoittanut poliisi lakoaa polvilleen luodin voimasta, joka osui häntä olkapäähän.
Onnettomuus tapahtui syyskuussa 2025, mutta poliisi julkaisi videon tapahtumasta kesäkuussa.
Yksikön päällikön mukaan ammuttu poliisi on sittemmin toipunut ja osallisille on annettu kurinpitoa.