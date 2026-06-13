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Ampiaispesän poistamista pitäisi harkita tarkkaan, sanoo tutkija

Ampiaispesää ei pitäisi hetken mielijohteesta poistaa. Shutterstock

Julkaistu 7 minuuttia sitten

Ampiaispesää ei kannata poistaa hetken mielijohteesta. Ampiaispesä kuistin katoksessa tai parvekkeella voi pelästyttää, mutta se tulisi luonnon tähden poistaa vain äärimmäisen pakon edessä. Luonnonvarakeskuksen tutkija Jouni Sorvari kertoo MTV Uutisille, että alkukesästä ennen juhannusta pesän poistaminen on vielä suhteellisen turvallista, jos kyseessä on aivan pesän alku, käytännössä korkeintaan tennispalloa pienempi. – Siellä on suurin piirtein vasta kuningatar paikalla. Juhannuksen jälkeen ampiaiset ovat jo yleensä ehtineet rakentaa pesänsä suuremmiksi ja silloin niitä poistamaan tulee kutsua tuholaistorjuja tai mehiläishoitaja, Sorvari neuvoo. Heillä on paremmat keinot ja suojautumisvälineet kuin maallikolla. Lue myös: Mistä ampiaisfobia kumpuaa? "Ampiaiset ovat ihmisen näkökulmasta arvaamattomia" Luonto tarvitsee pörriäisiä! Sorvari ei ylipäätään suosittele pesän poistoa kepein perustein, sillä paitsi että ampiaiset elävät vain yhden kesän, ovat ne monen linnun herkkua ja hyödyllisiä hyönteisiä. – Ampiaiset saalistavat esimerkiksi kirvoja. Ne tekevät niistä pienen lihapullan ja kantavat sen pesään ruoaksi toukilleen. Ne ovat apuna myös pölyttämisessä kerätessään mettä kukista, mikä on luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaisen tärkeää. Näin ampiaispesä rakentuu. Juttu jatkuu videon alla. 0:56

Kiehtova video näyttää, kuinka ampiaispesä rakentuu pala palalta.

Myös Marttojen ruoan ja kodinhoidon asiantuntija Niina Silander suosittelee jättämään pesän paikoilleen, jos se ei ole todella häiritsevässä paikassa.

– Pölyttämisen kannalta ne ovat tärkeitä.

Martat haluaa muistuttaa, että ötököiden ja etenkin pölyttäjähyönteisten elinolojen turvaaminen on olennaisen tärkeää luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta.

Marttojen verkkosivuilla kerrotaan, että maailman ruoka- ja kukkakasveista jopa 75 prosenttia on riippuvaisia pölyttäjistä ja pölyttäjien vähenemisellä voi olla vakavia seurauksia. Hyönteisiä häviää ilmastonmuutoksen, ympäristömyrkkyjen ja elinpaikkojen vähenemisen vuoksi.

Monimuotoisuuden kannalta omaa kotipihaa ei myöskään välttämättä kannata saksia ja ajaa ruohonleikkurilla aivan tiptop-kuntoon. Martat muistuttaa, että rakennetussa ja hoidetussa kotipihassa ei ole tarpeeksi elinmahdollisuuksia ja paikkoja ötököille.

Pesästä ei välttämättä ole haittaa kellekään

Sorvari muistuttaa, että vaikka pesä olisi hyvinkin näkyvällä tai keskeisellä paikalla, ei siitä välttämättä ole haittaa.

Tutkija kertoo esimerkin omasta elämästään: kesti hyvän aikaa, ennen kuin hän tajusi, että ulkona olevan kesäkeittiön ruokapöydän yllä, aurinkokennolampun sisällä, oli ampiaispesä.

– Söin monta kertaa kesällä siinä alla ja vasta, kun joku lintu oli käynyt sen särkemässä, huomasin, että oho, täällä on ollut ampiaispesä.

Pesä voi sijaita paikassa, jossa ampiaiset ärsyyntyvät ohikulkijoista. Ne ovat saattaneet rakentaa sen esimerkiksi jonnekin portaiden alle, jolloin töminä saa ne pillastumaan.

– Tärinä on niille hälytyssignaali, että nyt on yhteiskunta uhattuna, ja ne alkavat pörräämään.

Tästä huolimatta Sorvari toivoisi ihmisten miettivän, onko pesän poistaminen välttämätöntä. Voisiko pesän kohdilta välttää kulkemasta yhtenä kesänä tai mennä siitä harvemmin tai niin, että etenkin loppukesästä välttää kulkemista kokonaan?

– Loppukesästä yhteiskunnat ovat suurimmillaan, niin silloin on tietenkin enemmän porukkaa pörräilemässä.

Milloin lääkäriin hyönteisen pistosta? Juttu jatkuu videon alla.

0:45 Milloin lääkäriin itikan, paarman tai ampiaisen pistosta? Kysymykseen vastaa Viiden jälkeen -ohjelmassa yleistieteen erikoislääkäri Juha Heino.

Näin pesä poistetaan

Jos pienen pesän päätyy poistamaan, homma menee käytännössä näin: Pesä pudotetaan pussiin, joka suljetaan. Jos pesässä on ampiainen sisällä, voi sen viedä metsään ja päästää siellä pois.

Pikkiriikkisen pesän voi pudottaa vaikka terävällä leipäveitsellä.

Pesälle tulee ehdottomasti mennä kunnolla suojautuneena.

– Vaikka pesä olisi pienenpieni ja siinä asuisi vasta kuningatar, niin kannattaa silloinkin olla vähintään hyttyshattu, sillä kuningatar saattaa ärsyyntyä.

Sorvari kehottaa pitämään mielessä senkin, että pikkuisen isommissa pesissä kaikki ampiaiset eivät välttämättä majaile juuri sillä hetkellä pesän sisällä. On syytä olla varovainen, vaikka näyttäisi siltä, että lähistöllä ei niitä lentele.

– Joku niistä voi olla tulossa vähän kauempaa paikalle ja näkee, että siellä on joku tuhoamassa niiden pesää.

Viritykset eivät ampiaisia karkota

Sorvarin tiedossa ei ole tieteellisesti toimivaksi näytettyä keinoa estää ampiaisia rakentamasta pesää jonnekin. Lintuja voi tietysti yrittää houkutella paikalle niitä napsimaan.

– Esimerkiksi kirjosieppo ja talitiainen syövät ampiaisia, joten kun laittaa niille paljon pönttöjä ympärille, se voi tepsiä, hän tuumaa.

– En oikein muuta luonnollista torjuntakeinoa keksi.

Joku on saattanut kuulla vinkin, että suodatinpussi hämäisi muotonsa vuoksi ampiaisia uskomaan, että tässä on jo pesä ja että siten ne eivät sinne pesää rakentaisi. Tämä vinkki ei Sorvarin mukaan toimi.

– Viritykset voivat olla hauskoja, mutta ne eivät toimi, hän sanoo.

Ampiaiset eivät myöskään välttele paikkoja, joissa on jo pesä.

– Esimerkiksi ullakoilla ja talojen välikatoissa näkee pesiä ihan vieri vieressä eli on eri vuosina rakennettu pesiä.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2026.

Outi Jaatinen MTV Uutiset Outi Jaatinen työskentelee toimittajana niin lifestyle-aiheiden kuin ajankohtaisuutisten parissa. Juttuvinkkejä voi laittaa sähköpostiin outi.jaatinen@mtv.fi.

Miksi ampiaispesää ei kannata poistaa? | MTV Uutiset