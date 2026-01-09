Suurlähetystö ja ulkoministeriö seuraavat Iranin tilannetta aktiivisesti, ulkoministeriö kirjoittaa.
Iranissa on tällä hetkellä alle sata suomalaista, kerrotaan ulkoministeriöstä MTV Uutisille.
Ministeriön mukaan määrä on todellisuudessa mahdollisesti suurempi. Esimerkiksi viime kesänä suomalaisia oli Iranissa noin 400.
Ulkoministeriö kertoo ministeriön ja suurlähetystön saaneen yhteydenottoja vain muutamia.
– On huomioitava, että viestiyhteydet Iranissa ovat hyvin laajalti katkenneet, ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan sähköpostitse.
Suurlähetystö ja ulkoministeriö seuraavat tilannetta aktiivisesti.
Mielenosoitukset voivat johtaa vallankumoukseen, sanoo asiantuntija
Kansalaisjärjestö Iran Human Rightsin mukaan Iranissa käynnissä olevissa mielenosoituksissa on kuollut ainakin 45 ihmistä, joista kahdeksan on lapsia.
Lisäksi mielenosoituksissa on loukkaantunut järjestön mukaan satoja ihmisiä ja niihin liittyen on pidätetty yli 2 000 henkilöä.
Aiemmin perjantaina Helsingin yliopiston Lähi-idän professori Hannu Juusola arvioi MTV Uutisille, että mielenosoitukset voivat johtaa vallankumoukseen.
– Missään nimessä se ei ole itsestäänselvyys tai helppo tie, Juusola kuvaili puhelimitse.
Juusola kuvaili Iranin tilannetta kansannousuksi. Hän vertasi mielenosoituksia vuoteen 2009, jolloin Iranin pääkaupungissa Teheranissa jopa yli sata tuhatta ihmistä osoitti mieltään presidentinvaalien virallista tulosta vastaan.
Kymmenet mielenosoittajat saivat surmansa ja satoja ihmisiä pidätettiin. Valta ei kuitenkaan tuolloin vaihtunut.