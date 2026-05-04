Alexander Stubb tapaa Tshekissä maan presidentin ja pääministerin.
Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tshekissä.
Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tshekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996.
Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tshekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babishin.
Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat.