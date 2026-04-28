Koska ja miten Venäjän kanssa on jälleen avattava keskusteluyhteydet? Aiheesta on keskusteltu presidentti Stubbin mukaan aktiivisesti.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb avasi lehdistötilaisuudessa ajatteluaan siitä, koska Suomen ja muiden Euroopan maiden on taas keskusteltava Venäjän kanssa.

– Tulee aika, jolloin meidän pitäisi avata Yhdysvaltojen kanssa viestintäyhteydet [Venäjään]. Avoin kysymys on, pitäisikö sen tapahtua ennen sodan loppua vai sen jälkeen, Stubb totesi.

Viron presidentti Alar Karis kehotti tänään HS:n haastattelussa Euroopan maita valmisteluita puheväleihin Venäjän kanssa.

Stubb kertoi tiedotustilaisuudessa olevansa täysin samaa mieltä Karisin kanssa.

Esimerkiksi Ukrainaa tukevan niin sanotun halukkaiden koalition kokouksissa keskustellaan Stubbin mukaan joka kerta siitä, kenen länsimaista pitäisi olla yhteydessä Venäjän kanssa, koska ja miten.

– Vanha suomalainen viisaus. Mitä tahansa Venäjällä tapahtuu, tulemme aina olemaan naapureita, Stubb totesi.

"Julkinen salaisuus"

Yhdysvallat keskeytti viime viikolla asetoimitukset Viroon Iranin sodan ajaksi. Sota on aiheuttanut Yhdysvalloissa huolia maan omien ase- ja ammusvarastojen riittävyydestä.

Tilaisuudessa Stubbilta kysyttiin, mikä tilanne on Suomen suhteen.

Aivan suoraa vastausta ei saatu. Keskustelut Suomen ja Yhdysvaltojen välillä jatkuvat aktiivisesti.

– Kansainvälisen tilanteen eli Iranin sodan takia on julkinen salaisuus, että osa Yhdysvaltojen varastoista ja toimituksista menee muualle tai myöhästyy. Mutta en näe mitään tarvetta pelästyä täällä Suomessa, Stubb totesi.