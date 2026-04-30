Stubb tapasi Kristerssonin kuninkaan juhlien yhteydessä
Presidentti Alexander Stubb on tavannut Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin Ruotsin kuninkaan Kaarle XVI Kustaan 80-vuotissyntymäpäivien yhteydessä Tukholmassa.
Stubb kertoo tapaamisesta X-tilillään. Tasavallan presidentin kanslia kertoi aiemmin tiedotteessa, että tapaamisen aiheena ovat Suomen ja Ruotsin kahdenväliset suhteet sekä ajankohtaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset.
Stubbien lisäksi Ruotsin kuninkaan syntymäpäiväjuhlissa paikalla on useiden valtioiden kuninkaallisia niin Tanskasta ja Norjasta kuin Thaimaastakin.