Stubb tapaa Kanadassa myös maan pääministerin.
Presidentti Alexander Stubb on tavannut Kanadan työvierailunsa aluksi Ottawassa kenraalikuvernööri Mary Simonin. Myöhemmin tiistaina ovat vuorossa kahdenväliset neuvottelut pääministeri Mark Carneyn kanssa.
Keskustelujen aiheina ovat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa transatlanttiset ja arktiset asiat.
Stubbin vierailuseurueeseen kuuluvat myös ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä laaja joukko suomalaisyritysten edustajia.
Keskiviikkona vierailuohjelmassa ovat keskustelutilaisuus maailmanjärjestyksestä paikallisella yliopistolla sekä yritysseminaari.