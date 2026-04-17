Presidentin mukana matkustaa laaja yritysdelegaatio.
Presidentti Alexander Stubb matkustaa Jordaniaan ja Egyptiin, kertoo tasavallan presidentin kanslia (TPK)
Stubbin vierailu Jordaniassa alkaa 19. päivä ja kestää kaksi päivää.
Egyptin osuus Lähi-idän matkasta on vuorossa tiistaina 21. huhtikuuta, jolloin Stubb tapaa Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin Kairossa. Stubb viettää myös Egyptissä kaksi päivää.
Presidentit keskustelevat Iranin sodasta, Hormuzinsalmen tilanteesta, Gazasta ja laajemmin Lähi-idästä, TPK kertoo.
Muita aiheita ovat esimerkiksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, transatlanttiset suhteet ja maailmanjärjestys.
Lue myös: Tappaminen jatkuu – Timo R. Stewart: "Tällaista tulitaukoa pidettäisiin muualla sotana"
Presidentin lisäksi Stubb tapaa ainakin Egyptin pääministeri Mustafa Madbulin.
Stubbin mukana Egyptiin matkustaa laaja yritysdelegaatio.
Edellisen kerran Suomen presidentti vieraili Egyptissä vuonna 2009, jolloin Tarja Halonen matkusti maahan.
Huhtikuun alussa presidentti Stubbin puhelinkeskustelut Lähi-itään liittyvät puhelinkeskustelut nousivat esille, kun Stubbista tuli tuolloin tiettävästi ainoa Euroopan Nato-maan johtaja, joka oli sodan aikana ollut suorassa yhteydessä sekä Yhdysvaltojen presidenttiin että Iranin presidenttiin tai muuhun Iraniin johtoon.