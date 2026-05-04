NHL:ssä pelaavan Boston Bruinsin maalivahti Joonas Korpisalo ja puolustaja Henri Jokiharju vahvistavat Leijonia tulevissa MM-kisoissa.
Suomen jääkiekkoliitto kertoi asiasta varhain maanantaiaamuna. Kaksikko liittyy Leijonien vahvuuteen vasta MM-kisoissa.
– Korpisalolla on kokemusta kovista NHL-otteluista, mistä on varmasti hyötyä myös kisoissa. Jokiharju taas on älykäs pelaaja, joka tunnetaan muun muassa kiekollisista taidoistaan ja syöttöpelistään, Leijonien GM Jere Lehtinen kertoo.
Korpisalo torjui runkosarjassa 31 ottelussa torjuntaprosentilla 89,4. Pudotuspeleissä Korpisalo pelasi vajaan ottelun päästämättä maaliakaan. Korpisalo on ollut MM-kisoissa kerran aiemminkin vuonna 2017.
Jokiharju luuti Bostonin takalinjoilla 41 ottelua tehoin 2+13. MM-kisat ovat Jokiharjulle uran toiset. Hän oli mukana vuoden 2019 MM-kultajoukkueessa.
Korpisalon ja Jokiharjun lisäksi MM-joukkueessa nähdään liuta muitakin NHL-pelaajia. Mukana Leijonissa ovat myös Aleksander Barkov, Anton Lundell, Lenni Hämeenaho, Olli Määttä, Nikolas Matinpalo, Ville Heinola, Urho Vaakanainen, Justus Annunen ja Teuvo Teräväinen.
Heidän lisäkseen Pohjois-Amerikassa pelanneet Topias Vilen ja Aatu Räty ovat vielä MM-leiriryhmässä mukana.
Leiriryhmään muutoksia
Leijonat kertoi maanantaina myös leiriryhmämuutoksista Ruotsin EHT-turnaukseen. Mukaan leiriryhmään liittyvät uusina pelaajina Mikko Lehtonen ja Jesse Puljujärvi. Lisäksi NHL-avut Barkov, Hämeenaho, Lundell, Määttä, Vaakanainen ja Annunen ovat mukana.