Vanhat tietokonepelit näyttävät yksinkertaisilta, mutta paljastuvat nopeasti vaikeiksi. Kallion tietokonemuseossa ne kiinnostavat silti kaikenikäisiä kävijöitä.
Tietokoneharrastaja Adam Oszaczky astui yhtenä päivänä Helsingin Kalliossa sijaitsevaan tietokonemuseoon.
Museo oli sisustettu erikoisesti: se nimittäin vuoden 1984 tietokoneliikettä.
Osasczky löysi itsensä kunnostamassa museon tietokoneita ja yhtäkkiä paikan omistaja Tuomo Ryynänen pyysikin hänet vahtimestariksi museolle.
– Ehkä hän näki minussa potentiaalia, Oszaczky arvelee.
Museo pyörii nyt Ryynäsen ja Oszaczkyn voimin. Vahtimestarityön lisäksi Adam Oszaczky opiskelee sosionomiksi
Sattuman kauppa
Museon taustalla on vuodesta 2022 Suomea kiertänyt I love 8-bit-näyttely, jossa vanhat tietokoneet kiersivät erilaisissa tapahtumissa. Kotkan meripäivillä useat näyttelyvieraat toivoivat, että näyttelystä tulisi pysyvämpi konsepti.
Vuonna 2024 museo löysi vakituisen toimipisteensä Kalliosta. Museo ei saa ulkopuolista rahoitusta ja sen aukiolomahdollisuudet riippuvat kävijämäärästä.
Alun perin museon piti mennä kiinni jo toukokuun alussa, mutta vierailumäärät kasvoivat niin suureksi, että se on auki vielä toukokuun loppuun.