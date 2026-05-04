Erikoissyyttäjä Perttu Könösen mukaan Suomi on hyvässä vauhdissa Ruotsin tiellä. Samat jengirikollisuuden ilmiöt tilausrikoksineen ovat rantautuneet Suomeen ja alamaailma on kovassa muutoksessa.

Huumeväkivalta on aiempaa säälimättömämpää.

– Pahempaan suuntaan tilanne on tietysti mennyt, mutta ei se vielä toivoton ole missään nimessä. Lähivuodet näyttävät, kuinka pitkään vielä ajelemme Ruotsin tiellä, Könönen sanoi Rikospaikan haastattelussa.

Könönen on nähnyt muutoksen konkreettisesti myös oikeussaleissa.

– Varsin nuoria ihmisiä on syytteessä. Nuorennusleikkaus on tapahtunut varsinkin viime aikoina.

Nuoria henkilöitä saadaan rekrytoitua tekemään vakaviakin rikoksia, koska heidän saamansa rangaistukset ovat lievempiä.

Oma asenne on tiukentunut

Kouvolassa syyttäjänä 2000-luvun alussa aloittanut Könönen on toiminut vuodesta 2008 pääasiassa järjestäytyneen rikollisuuden, huumerikollisuuden ja muun vakavan rikollisuuden erikoissyyttäjänä.

Hänen mukaansa vuodet kovien rikosjuttujen parissa ovat muokanneet häntä myös ihmisenä paljon ja asenteet ovat uran aikana tiukentuneet.

– Syyttäjän työ on sellaista, että joutuu olemaan ihmisen pimeimpien puolien kanssa tekemisissä. Se ei voi olla vaikuttamatta.

– Järjestäytyneessä rikollisuudessa on omat kuvionsa ja vaatii syyttäjältä vielä enemmän työtä. Totta kai siitä stressiä aiheutuu, Könönen myönsi.

Tinkimättömänä syyttäjänä tunnettu Könönen sanoi, ettei syyttäjän työssä ole kuitenkaan kyse voittamisesta tai häviämistä.

– Jos minun mielestäni henkilö tuomitaan oikein, ei se miltään voittamiselta tunnu. Yhteiskunta siinä voittaa, jos tuomio on sellainen kuin itse olen toivonut.