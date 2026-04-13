Stubb vierailee Tshekissä toukokuussa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee virallisen vierailun Tshekkiin 4.–5. toukokuuta.
Ohjelma alkaa tervetuloseremonioilla ja virallisilla keskusteluilla Tshekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa.
Stubb tapaa vierailullaan myös maan senaatin varapuhemiehen, edustajainhuoneen puhemiehen sekä pääministerin. Lisäksi Stubb osallistuu yritysseminaariin ja keskustelutilaisuuteen Euroopan turvallisuudesta.
Presidentti Stubbin vierailuseurueeseen kuuluu muun muassa valtioneuvoston jäseniä ja elinkeinoelämän edustajia.
Ohjelmasta tiedotetaan lisää lähempänä vierailun ajankohtaa.