Kanadan-vierailullaan presidentti Alexander Stubb on ehtinyt myös pelaamaan jääkiekkoa Ottawassa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb aloitti tänään tiistaina kaksipäiväisen työvierailunsa Kanadaan.

Stubb on tavannut Kanadan työvierailunsa aluksi Ottawassa kenraalikuvernööri Mary Simonin ja pääministeri Mark Carneyn kanssa.

Keskustelujen aiheina ovat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa transatlanttiset ja arktiset asiat.

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo Kymmenen uutisissa, että tapaamisen tunnelma on ollut lämmin.

– Mark Carney ja Alexander Stubb ovat selvästi hyvissä väleissä, Karppinen kuvailee.

Karppinen kuvailee Stubbin saaneen hyvin kanadalaisen vastaanoton, kun Stubb kävi pelaamassa jääkiekkoa Ottawassa.

Carney ja Stubb tapasivat Ottawa Chargen naisten jääkiekkojoukkueen jäseniä.

Ennakkotietojen mukaan Kanadan pääministeri Carvey haluaa syventää Kanadan suhteita Eurooppaan, mukaan lukien Suomeen ja muihin Nato-maihin.

– Kuten tiedetään, naapurimaassa Yhdysvalloissa on vähän vihamielisempi tunnelma ja Kanadan pääministeri ja Donald Trump ovat olleet napit vastakkain monta kertaa ja se on yksi syy tälle vierailulle, Karppinen kertoo.