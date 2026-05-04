Naapurihuoneistot paloivat Myyrmäessä tuntien sisällä toisistaan.
Vantaalla Myyrmäessä tuhoutui varhain maanantaina kerrostaloyksiö tulipalossa. Kyseessä oli sunnuntai-iltana palossa tuhoutuneen asunnon naapurihuoneisto.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että viimeisetkin yksiköt olivat lähteneet aiemman palon jälkeen paikalta puolenyön aikaan.
Tieto toisesta palosta tuli alkuyöstä ennen puolta kahta. Yöllisestä palosta ei aiheutunut vaaraa ihmisille.
Pelastuslaitos on sammuttanut jälkimmäisenkin palon. Ennen aamuviittä paikalla oli käynnissä jälkivartiointi.
Poliisi tutkii tulipalon syttymissyytä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.