Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään kaksipäiväisen työvierailunsa Kanadaan.

Presidentti Alexander Stubb tapaa Ottawassa pääministeri Mark Carneyn, jonka kanssa keskustelujen aiheina ovat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa transatlanttiset ja arktiset asiat.

Stubbin vierailuseurueeseen kuuluvat myös ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä laaja joukko suomalaisyritysten edustajia.

Kanadan pääministerin Carneyn tiedetään olevan huonoissa väleissä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa.

Huomenna keskiviikkona vierailuohjelmassa ovat keskustelutilaisuus maailmanjärjestyksestä paikallisella yliopistolla sekä yritysseminaari.

Stubb matkustaa Kanadaan suoraan Washingtonista, jossa hän osallistui poliitikkojen ja asiantuntijoiden keskusteluihin.

Kyseessä oli vuosittainen Bilderberg-tapaaminen, jossa eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset poliitikot, tutkijat, toimittajat ja yrityselämän edustajat käyvät epävirallisia keskusteluja.

Stubb osallistui eilen Washingtonissa Brookings-instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, jonka aiheena oli maailmanjärjestyksen tasapainottaminen pirstaloitumisen aikakaudella.

Stubbilta kysyttiin alkuun Iranin ja Lähi-Idän tilanteesta.

Stubb totesi, että kukaan ei tiedä vastausta siihen, mihin konflikti etenee nyt.