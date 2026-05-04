Ferrarin Charles Leclerc ja Red Bullin Max Verstappen saivat aikarangaistukset Miamin osakilpailun jälkeen.
Kuudenneksi ruutulipulle ajanut Leclerc sai peräti 20 sekunnin aikarangaistuksen, mikä pudotti monacolaisen lopputuloksissa kahdeksanneksi.
Tuomaristo rankaisi Leclercia tämän oiottua liian monta mutkaa viimeisellä kierroksella autonsa rikkoneen pyörähdyksensä jälkeen.
Verstappen puolestaan sai viiden sekunnin aikarangaistuksen, koska hän ylitti valkoisen viivan liian aikaisin tullessaan varikolta.
Hollantilainen olisi pudonnut lopputuloksissa kuudenneksi, mutta koska Leclerckin sai rangaistuksen, ei Verstappenin aikasakko vaikuta hänen lopulliseen sijoitukseensa lainkaan.
Miamin GP:n tulokset:
1. Kimi Antonelli, Mercedes
2. Lando Norris, McLaren +3,264
3. Oscar Piastri, McLaren +27,092
4. George Russell, Mercedes +43,051
5. Max Verstappen, Red Bull +48,949*
6. Lewis Hamilton, Ferrari +53,753
7. Franco Colapinto, Alpine +61,871
8. Charles Leclerc, Ferrari +64,245*
9. Carlos Sainz, Williams +82,072
10. Alexander Albon, Williams +90,972
11. Oliver Bearman, Haas +1 kierros
12. Gabriel Bortoleto, Audi +1 kierros
13. Esteban Ocon, Haas +1 kierros
14. Arvid Lindblad, Racing Bulls +1 kierros
15. Fernando Alonso, Aston Martin +1 kierros
16. Sergio Perez, Cadillac +1 kierros
17. Lance Stroll, Aston Martin +1 kierros
18. Valtteri Bottas, Cadillac +2 kierrosta