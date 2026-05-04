Hyundai lähtee MM-rallikauden kuudenteen osakilpailuun valtavalta takamatkalta Toyotaan.

Toyota pyyhki jo viime kaudella lattiaa Hyundailla MM-rallissa, mutta alkuvuosi on paljastanut, että ero kahden tehdastallin välillä on repsahtanut suorastaan valtaisaksi.

Hyundai on ajanut alkukauden viidessä kisassa vain kaksi palkintosijaa (Adrien Fourmaux toinen Ruotsissa ja Hayden Paddon kolmas Kroatiassa). Reilun viikon takainen neloisvoitto Kanarialla oli tyrmäävin esimerkki Toyotan ylivoimasta.

Siinä missä Hyundai pystyi vielä kaudella 2024 haastamaan ja olemaan jopa Toyotaa nopeampi, nyt kaikki tuo on poissa. Thierry Neuville toi Hyundain värit jopa maailmanmestaruuteen syksyllä 2024.

– On ollut surullista seurata. Ja kulminaatiopiste on nimenomaan siinä, että kukaan ei tiedä (mistä se johtuu). Kaikki ihmettelee, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko kommentoi.

Hyundai-leiri ei tällä hetkellä tunnu saavan kiinni autosta testeissä tai kisaviikkojen aikana.