Jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä Montreal Canadiens on varmistanut viimeisenä joukkueena paikkansa toiselle kierrokselle.
Canadiens päihitti Tampa Bay Lightningin joukkueiden seitsemännessä kohtaamisessa 2–1-lukemin, vaikka joukkue laukoi ratkaisevassa ottelussa maalia kohti vain yhdeksän kertaa.
Ratkaisuosumasta vastasi päätöserässä Alex Newhook, joka löi maalin takaa kiekon sisään Lightning-vahti Andrei Vasilevskin kautta.
Montrealin päässä Jakub Dobes urakoi 28 torjuntaa.
Ainoana kanadalaisjoukkueena pudotuspeleissä jatkava Montreal kohtaa toisella kierroksella Buffalo Sabresin.