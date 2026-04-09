Presidentti Alexander Stubb matkustaa tällä viikolla Yhdysvaltoihin ja ensi viikolla Kanadaan.
Presidentti Alexander Stubb osallistuu Washingtonissa poliitikkojen ja asiantuntijoiden keskusteluihin 9.–12. huhtikuuta, kertoo tasavallan presidentin kanslia.
Kyseessä on vuosittainen Bilderberg-tapaaminen, jossa eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset poliitikot, tutkijat, toimittajat ja yrityselämän edustajat käyvät epävirallisia keskusteluja.
Ulkoministeri Stubbin kanssa Yhdysvaltoihin lähtee myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.), ulkoministeriö kertoo. Ulkoministeriön mukaan Valtosella on myös useita korkean tason tapaamisia. Lisäksi hän osallistuu vienninedistämistapahtumaan Suomen suurlähetystössä.
Yhdysvaltojen jälkeen Stubb vierailee Kanadan Ottawassa ensi viikolla, 14.–15. huhtikuuta. Työvierailullaan presidentti tapaa muun muassa Kanadan pääministeri Mark Carneyn.
Stubbin mukana Kanadan matkalla ovat muun muassa ulkoministeri Valtonen sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.).