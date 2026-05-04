Yhä useampi suomalainen kotieläintuottaja siirtyy kasvinviljelyyn.
Luonnonvarakeskus julkaisi maatalous- ja puutarhayritysrekisterin vuoden 2025 ennakkotiedot.
Maatalousyritysten lukumäärä väheni edellisestä vuodesta 1 143 yrityksellä. Kehityssuunta on ollut sama jo noin kymmenen vuoden ajan.
Samaan aikaan, kun tilojen lukumäärä laskee, tilakoot kasvavat. Lähes 40 prosenttia maatalousmaasta on vuokramaata.
Yhä useampi toimija on myös siirtynyt kotieläintuotannosta kasvinviljelyyn.
Maitotilojen kehityssuunta jatkuu
Vuonna 2025 eläintenpidon lopetti 500 tilaa, joka on seitsemän prosenttia kotieläintilojen määrästä.
Kehitys korostuu erityisesti lypsykarjataloudessa. Kymmenen vuoden ajanjakson aikana lypsykarjatilojen määrä on puolittunut ja laskun odotetaan jatkuvan myös jatkossa.
Vuonna 2025 yksistään maitotilojen määrä väheni seitsemän prosenttia.
Meijerit vastaanottivat maitoa 2 094 miljoonaa litraa, mikä oli hieman vähemmän vuoteen 2024 verrattuna.
Eniten maitotiloja löytyi Pohjois-Pohjanmaalta (647 tilaa) ja Pohjois-Savossa (530 tilaa). Määrissä mitattuna, suurin maidontuottajakunta on Kuopio.
Ikärakenne muodostuu ongelmaksi
Suomessa on noin 3700 maitotilaa, joista noin 3000 toimittaa maitonsa Valiolle.