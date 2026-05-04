Lapset Venäjältä, Kiinasta ja Laosista marssivat Venäjän voitonpäivän kunniaksi järjestetyssä sotilasparaatissa.
Yli 1 500 lasta ja nuorta Venäjältä, Kiinasta ja Laosista osallistui sunnuntaina toiseen kansainväliseen Voiton lapsenlapset -paraatiin Venäjän kaukoidässä, Vladivostokin kaupungissa.
Järjestäjien mukaan paraati “on omistettu toisen maailmansodan suuren voiton muiston säilyttämiselle ja kunnioituksen vaalimiselle maan historiaa kohtaan nuoremman sukupolven keskuudessa”.
Suuret juhlallisuudet
Lasten paraati aloitti Vladivostokin voitonpäivän juhlallisuudet.
Perinteisesti Venäjä juhlii natsi-Saksan kukistamista toisessa maailmansodassa 9. toukokuuta, päivänä jolloin Neuvostoliitto allekirjoitti Saksan antautumisen.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 81 vuotta voitosta, jota venäläiset kutsuvat suureksi isänmaalliseksi sodaksi.
Lue myös: Propagandaa lapsille, hakkereiden viestit ja Niinistön torjumat kutsut – voitonpäivä on Putinin pullistelun päivä
Venäjän voitonpäiväjuhlinta kutistumassa Ukrainan iskujen pelossa
Presidentti Vladimir Putin on pyrkinyt kasvattamaan voitonpäivän merkitystä, ja päivästä on Putinin valtakaudella tullut Venäjän tärkein valtiollinen juhlapäivä.