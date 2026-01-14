Presidentti Sauli Niinistö on tänään keskiviikkona vieraana MTV Uutisten Asian ytimessä -ohjelman suorassa lähetyksessä kello 19.30.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin voimistuvat puheet Grönlannin haltuun ottamisesta ovat herättäneet kasvaa huolta Euroopan turvallisuudesta ja sotilasliitto Naton tulevaisuudesta.
Samaan aikaan Euroopan johtajat ja Yhdysvaltain edustajat ovat jatkaneet Ukrainan kanssa neuvotteluja Venäjälle esitettävästä sopimusluonnoksesta, jolla presidentti Vladimir Putin saataisiin päättämään pian viisi vuotta raivonnut sota.
Eteneekö Ukrainan rauha, ryhdistäytyykö Eurooppa, mitä tekee Trump?
Muun muassa näihin kysymyksiin saapuu tänään keskiviikkona vastaamaan presidentti Sauli Niinistö. MTV Uutisten Asian ytimessä -ohjelman suora lähetys alkaa MTV Katsomossa kello 19.30.
Haastattelun toimittaa Jan Andersson.
Ohjelman voi katsoa suorana tai jälkikäteen täältä.
Asian ytimessä -ohjelma MTV Katsomossa maanantaista torstaihin kello 19.30.