Metsäteollisuus ry:llä ja Suomen Ilmastopaneelilla on eriävät näkemykset siitä, mikä on tasapainoinen ratkaisu metsien hakkuiden osalta.

Tiedepaneelien mukaan ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttaminen edellyttää hakkuiden vähentämistä. Viime vuosien 73 miljoonan kuutiometrin vuotuisella hakkuumäärällä ei päästä tavoitteisiin, käy ilmi Suomen ilmastopaneelin ja Suomen luontopaneelin yhteisraportista.

Samaan aikaan Metsäteollisuus ry varoittaa hakkuiden vähentämisen talous- ja työllisyysvaikutuksista ja peräänkuuluttaa vaihtoehtoisia tapoja edistää ilmasto- ja luontotavoitteita.

Asian ytimessä -ohjelmassa keskiviikkona näkemyksensä esittävät Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki sekä Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä.

