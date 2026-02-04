Asian ytimessä -ohjelmassa analysoidaan tänään keskiviikkona presidentti Alexander Stubbin puhetta valtiopäivien avajaisissa.
Presidentti Alexander Stubb avasi valtiopäivät avajaispuheellaan. Hän painotti puheessaan maailmanpoliittista tilannetta ja suomalaista keskustelukulttuuria.
Presidentin mukaan Euroopan turvallisuutta muokkaa nyt vahvimmin kolme asiaa: Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Kiinan nousu suurvallaksi ja Yhdysvaltojen uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen doktriini.
– Muutosta ei kannata pelätä tai paeta, siihen pitää voida vaikuttaa. Samaan aikaan meidän pitää myös itse pystyä muuttumaan. Nostalgia ei ole strategia, sanoi.
Mitä presidentti Stubbin puheesta jäi käteen ja millaisena presidenttinä hänet tällä hetkellä nähdään? Tähän vastaavat politikan tutkija, apulaisprofessori Hanna Wass Helsingin yliopistosta ja MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen ja Asian ytimessä -ohjelman suorassa lähetyksessä kello 19.30 alkaen MTV Katsomossa.
