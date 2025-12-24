Kalleimmillaankin pörssisähkö on kuitenkin vain 0,25 senttiä kilowattitunnilta joulupäivänä.

Joulusaunan saa lämpimäksi edullisella sähköllä vielä joulupäivänä.

Joulupäivänä pörssisähkö on aattoakin edullisempaa, kun sen keskihinta asettuu 0,1 senttiin kilowattitunnilta.

Hinta on nollan tuntumassa jo puoliltaöin ja painuu nollaan aamuyöllä. Aamulla hinta nousee nollasta hieman, mutta kalleimmillaankin pörssisähkö on kuitenkin vain 0,25 senttiä kilowattitunnilta.

Aattona pörssisähkön hinta oli keskimäärin 2,56 senttiä kilowattitunnilta.

Sähkölaskussa maksettavaan hintaan tulevat lisäksi siirtomaksu ja sähköyhtiön marginaali.

Ennusteiden mukaan pörssisähkö pysyy edullisena joulunpyhien yli, kun rivakka tuuli kasvattaa tuulivoiman tuotantoa. Lisäksi joulunpyhinä sähkön kysyntä vähenee lomien takia työpaikoilla ja teollisuudessa, mikä osaltaan painaa hintoja alhaisemmiksi.