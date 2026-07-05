Teemu Selänne sai polviinsa tekonivelet – omien sanojensa mukaan liian myöhään.
Jääkiekkolegenda Teemu Selänne vietti perjantaina 56-vuotissyntymäpäiväänsä.
– Ei tunnu miltään. Välivuosi, Selänne sanoo ikääntymisestään.
Ikä ei ole Selänteenkään tapauksessa yksin, sillä polvet ovat vaivanneet pitkään.
Nyt takana on leikkaus, jossa kiekkolegendan kovia kokeneet polvet saivat tekonivelet.
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Tennispelit jäivät väliin
Yhdeksän viikkoa sitten vapunpäivänä tehty operaatio sujui Selänteen mukaan hyvin.
– Ei ole mitään kipuja ollut. On pystynyt jo pelaamaan pickleballia, tennistäkin vähän ja maastopyöräilemään.
Lähellä oli, että Selänne olisi ollut lauantaina kentällä perinteisessä Bermudan tennisturnauksessa, jossa hän muistelee olleensa mukana yli 30 vuonna.
Moninkertainen turnauksen voittaja tyytyi tällä kertaa lepuuttamaan vastaleikattuja polviaan katsojan roolissa.