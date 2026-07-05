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Teemu Selänne myöntää virheensä: "Sinnittelin 7 vuotta kipujen kanssa" | MTV Uutiset



Teemu Selänne myöntää virheensä: "Sinnittelin seitsemän vuotta kipujen kanssa" 12:04 Katso koko haastattelu: Selänne kertoi MTV:lle polvileikkauksestaan ja amerikkalaisesta identiteetistään. Julkaistu 05.07.2026 08:02 Leo Jaakkonen Teemu Selänne sai polviinsa tekonivelet – omien sanojensa mukaan liian myöhään. Jääkiekkolegenda Teemu Selänne vietti perjantaina 56-vuotissyntymäpäiväänsä. – Ei tunnu miltään. Välivuosi, Selänne sanoo ikääntymisestään. Ikä ei ole Selänteenkään tapauksessa yksin, sillä polvet ovat vaivanneet pitkään. Nyt takana on leikkaus, jossa kiekkolegendan kovia kokeneet polvet saivat tekonivelet. Lue myös: Teemu Selänteeltä suorat sanat ruotsalaisnuorukaisen NHL-megadiilistä: "Ehdottomasti ei" Tennispelit jäivät väliin Yhdeksän viikkoa sitten vapunpäivänä tehty operaatio sujui Selänteen mukaan hyvin. – Ei ole mitään kipuja ollut. On pystynyt jo pelaamaan pickleballia, tennistäkin vähän ja maastopyöräilemään. Lähellä oli, että Selänne olisi ollut lauantaina kentällä perinteisessä Bermudan tennisturnauksessa, jossa hän muistelee olleensa mukana yli 30 vuonna. Moninkertainen turnauksen voittaja tyytyi tällä kertaa lepuuttamaan vastaleikattuja polviaan katsojan roolissa. Lue myös: Sirpa Selänteen julkaisema kuva herätti Teemu Selänteen huomion – kirjoitti nasevan kommentin ja pian Sirpa korjasi asian Polvet pitkään riesana

Polvivaivat piinasivat Selännettä vuonna 2014 päättyneellä uralla, ja ne jouduttiin leikkaamaan monta kertaa.

Vuoden 2007 Stanley Cup -mestari myöntää, että tuore tekonivelleikkaus "olisi ilman muuta" pitänyt tehdä jo paljon aiemmin.

– Sinnittelin seitsemän vuotta kipujen kanssa. Nyt on magee fiilis, kun nauttii taas liikkumisesta.

Selänne sanoo lykänneensä leikkausta odottaessaan uudenlaista teknologiaa. Hiekka tiimalaissa kävi kuitenkin liian vähiin, ja leikkaus oli pakko hoitaa ennen uusien innovaatioiden valmistumista.

– Tultiin siihen, että ei nauttinut enää edes kävelemisestä. Parkkipaikalta kun käveltiin, niin kysyin, voisiko auton ajaa vielä lähemmäksi. Ei se ollut enää kivaa. Nyt se oli tehtävä.

Aktiivisen lätkäeläkeläisen urheiluvuodet näyttävät jälleen valoisilta.

– Vain taivas on rajana. Olen onnellisimmillani, kun pääsen aamulla pelaamaan tennistä, iltapäivällä golfia ja ehkä illalla vielä jotain muutakin. Liike on lääke.