Timanttiliigan osakilpailussa Yhdysvaltojen Eugenessa nähtiin tukku kovia tuloksia Suomen aikaa lauantain myöhäisillassa.
Yksi niistä tuli miesten kuularingissä. Italialainen Leonardo Fabbri voitti kilpailun kauden kärkituloksella 22,74 (video yllä). Eroa toiseksi tulleeseen Rajindra Campbelliin jäi 58 senttiä.
Fabbrin pukkaus jäi vain 24 senttiä hänen ennätyksestään.
Kovaa tulosta tehtiin myös radalla. Ratasuoralla Nigerian Kayinsola Ajayi sivusi ennätystään ja kauden kansainvälistä kakkostulosta 9,84. Hän kukisti jamaikalaissuosikki Oblique Sevillen (9,89) sekä yhdysvaltalaisen Christian Colemanin (9,95).
1:54Kayinsola Ajayi sivuaa omaa ennätystään hurjassa miesten 100 metrin kisassa.
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Miesten pika-aidoissa tuore ME-mies taipui 0,05 sekunnilla yhdysvaltalaiselle maanmiehelleen (12,86). Brittin aika oli tämän kauden kakkoskellotus maailmassa ja henkilökohtainen ennätys.