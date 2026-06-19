Ylen entinen radiotoimittaja Matti Hara iski silmänsä veteraaniurheilija Senni Sopaseen Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa vuosi sitten.

Kuntoutuskeskuksessa oli juuri vedetty tuolijumppa, kun Matti Hara pyysi fysioterapeuttia laittamaan Olavi Virran Ramonan soimaan ja päätti toimia.

– Minä menin ja pokasin, Matti muistelee hetkeä, kun pyysi tulevaa rouvaansa ensitanssille.

Tuo kohtalokas tanssi sai molempien viisarit värähtämään.

– Meillä kolahti, eikö niin? Matti kysyy Senniltä.

– Ihan, kuten olisin ennenkin hänet tuntenut, Senni muistelee.

Puoli vuotta tuon yhteisen tanssin jälkeen, itsenäisyyspäivänä 2025, juhlittiinkin jo nuoren parin häitä.

"Ei ole kukaan huolinut"

98-vuotiaalle Senni Sopaselle avioliitto on ensimmäinen.

– En ole ollut koskaan naimisissa, en edes kihloissa. Ei ole kukaan minua huolinut ja nyt huoli, Senni sanoo.

Lähes 10 vuotta puolisoaan nuorempi Matti on saanut energisestä vaimostaan kaipaamaansa valoa elämään.

– Ei tässä iässä numeroilla ole mitään merkitystä. Senni on täyttänyt minulle niin suuren tyhjyyden, Matti huomauttaa.

Ennen Sennin tapaamista Matti oli jo luopunut toivosta. Yli 60 vuotta rinnalla elämässä ollut vaimo oli menehtynyt, ja Matti ei nähnyt enää syytä elää.

– Senni toi tyhjyyteen uuden valon ja rakkauden. Kiitos Senni hirveästi, hän sanoo ja moiskauttaa vaimolleen suudelman.