Suomen parhaaksi valitussa hampurilaisravintolassa leikitellään annosten nimillä.
Huomenta Suomessa vierailtiin kesäkuussa Suomen parhaaksi valitussa Bursalad-hampurilaisravintolassa Hyvinkäällä.
Keskellä hyvinkääläistä lähiötä sijaitsevaan, 14-paikkaiseen hampurilaisravintolaan on nyt voiton myötä usein lähes "megalomaaniset ruuhkat", kuten yrittäjät itse tilannetta kuvailevat.
Bursaladin burgereiden ja muiden annosten nimeämiseen on nähty hieman tavallista enemmän vaivaa.
Alun perin Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva yrittäjä Pekka Mäkinen on muun muassa vääntänyt juustoburgerin listalle nimellä "Sanokko notta juusto?". Hodarilistalta löytyy sen sijaan muun muassa "Myötäänen" ja "Lärvä".
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"Ei ole kummoiset peruna-annokset"
Kummoset-annos.MTV
Idea hauskoihin nimityksiin saattaa joskus tulla hieman yllättäviäkin reittejä.