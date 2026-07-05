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Khamenein massiiviset hautajaiset alkoivat - hallinto odottaa jopa 30 miljoonaa ihmistä paikalle | MTV Uutiset



Ali Khamenein hautajaset ovat massiivinen näytös, jossa korostetaan yhtenäisyyttä ja esitellään kansainvälisiä ystäviä 2:01 Ali Khamenein ruumis asetettiin näytteille. Julkaistu 05.07.2026 08:20 Jarno Miettinen Ilmaiskussa kuolleen Iranin korkeimman johtajan Ali Khamenein massiiviset hautajaisseremoniat ovat käynnissä Teheranissa jännitteisessä kansainvälisessä tilanteessa. Iranin hallinto odottaa Iranin korkeimman johtajan Ali Khameinin hautajaisiin jopa 30 miljoonaa ihmistä ja toivoo samalla valtavien seremonien pönkittävän kansallista yhtenäisyyttä ja lisäävän myös Iranin kansainvälitä arvovaltaa. Valtavat kansanjoukot vaeltavat kohti Ali Khamenein edeltäjän, ajatollah Ruhollah Khomeinin mukaan nimettyä suurmoskeijaa. Surijoille jaetaan vainajan kuvia suurina julisteina. Vessuihkut tuovat vilvoitusta päivän kuumuudessa, jossa lämpötila on noussut 37 asteeseen. Irania liki 37 vuoden ajan johtanut Khamenei kuoli Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskussa sodan ensimmäisenä päivänä 28.2. eli yli neljä kuukautta sitten. Samassa iskussa kuoli myös hänen viisi perheenjäsentään. Pienin arkku on Khamenein 14 kuukauden iässä kuolleen tyttärentyttären. Tavallisesti islamissa hautajaiset järjestetään vuorokauden kuluessa kuolemasta.



– Sotatilanteessa ei katsottu turvalliseksi järjestää hautajaisia. Käsitykseni on myös se, että iranilaiset halusivat järjestää hautajaisseremonia juuri samaan aikaan, kun Yhdysvallat viettää 250-vuotisjuhlaansa, sanoo Lähi-Idän asiantuntija, kanslianeuvos ja tietokirjailija Mikko Lohikoski MTV Uutisille. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Iranilaiset surevat edesmennyttä korkeinta johtajaa. Suuri joukko arvovieraita, mutta ylin johtaja puuttuu Hautajaisseremonia alkoivat jo perjantaina, jolloin arkuilla kävi osoittamassa kunnioitustaan useita vieraiden valtioiden delegaatioita. Hallinnon virallisen tiedon mukaan hautajaisiin osallistuu noin sadan ulkovallan edustajia jollakin tasolla.

Valtionpäämiestasolla ovat paikalla ainakin Georgia (Mihail Kavelashvili) ja Tadzhikistan (Emomali Rahmon), joista jälkimmäisen kieli ja kulttuuri ovat hyvin lähellä persiaa ja persialaista kulttuuria.

Pääministeri- tai muulla ministeritasolla ovat paikalla lähes kaikki alueen tärkeimmät valtiot: alustavan rauhansopimukse välittänyt Pakistan, maailman suurin valtio Intia, alueellinen suurvalta ja vanha Iranin kilpailija Saudi-Arabia, rajanaapuri ja EU:n jäseneksi mahdollisesti pyrkivä Armenia ja joukko muita maita.

Turkkia edustaa varapresidentti Cevdet Yilmaz, Kiinaa kansankongressin pysyvän komitean varapuheenjohtaja He Wei ja Venäjää kiihkeistä lännenvastaisista lausunnoistaan tunnettu entinen presidentti Dmitri Medvedev.

Iran pyrkii laajalla kansainvälisten arvovieraiden joukolla osoittamaan, että sillä on tukijoita maailmalla ja samaan aikaan myös suojautumaan Israelin ilmaiskuilta.

Vaikka Iranin ja Yhdysvaltojen alustava rauhansopimus on voimassa, Israel ei ole mukana sopimuksessa ja suorasanaisesti vastustanut koko sopimuksen olemassaoloa.

– Kutsumalla kansainvälisiä arvovieraita paikalle, on pyritty estämään se, että Israel hyökkäisi, sanoo Lohikoski.

Mahdollisesti samasta syystä seremonioissa ei ainakaan toistaiseksi ole nähty Iranin nykyistä korkeinta johtajaa, Ali Khamenein poikaa Mojtabaa. Häntä ei tosin ole nähty helmikuun viimeisen päivän jälkeen julkisuudessa kertaakaan.

– Iranilla on ihan hyvä syy piilotella häntä. Hän on edelleen Israelin tappolistalla. Lisäksihän me emme tiedeä, miten pahoja vammoja hän kärsi helmikuun hyökkäyksessä.

Hautajsiin osallistuu myös Iranin tukemien Hizbollahin, Hamasin ja Jemenin huthi-kapinallisten edustajat.

– Iran haluaa osoittaa, ettei se ole valmis luopumaan eikä aio luopua kansainvälisestä tukiverkostostaan, Lohikoski sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Hautajaisiin saapuu suuri joukko arvovieraita.

Nationalismi on nousissa Iranissa

Arkut siirrettiin lauantaiksi lasikopeissa suurmoskeijan edustalle, jotta suuret kansanjoukot pääsevät näkemään ne. Aamusta alkaen surijoiden virta kulki kohti pyhäkköä.

Lukuisat ihmiset heiluttivat Iranin islamilaisen tasavavalla tai Hizbollahin lippuja ja lisäksi punaisia, niin sanottuja imaami Husainin koston lippuja, joihin oli kirjoitettu erilaisia iskulauseita.

Shiialaisen tradition mukaan Husain oli profeetta Muhammadin lapsenlapsi ja kärsi marttyyrikuoleman Karbalan kaupungissa nykyisessä Irakissa.

Osa surijoista vannoi kostoa Yhdysvalloille ja Israelille, osa asetti sanansa vähintään diplomaattisemmin.

– Yhdysvallat on supervalta. Se haluaa meiltä tiettyjä asioita. Mielestäni meidän pitäisi antaa sille tiettyjä asioita, sanoo hautajaisiin oallistunut 63-vuotias sotaveteraani Fattah Bayaz uutisoitimsto Reutersille.

Suunnilleen tämä on ilmeisesti se vapauden aste, jolla tavallinen kansalainen voi Iranissa kertoa mielipiteensä maan poliittisesta linjasta.

Iranin kaupungeissa ollaan aiempina vuosina nähty laajoja hallinnonvastaisia mielenilmauksia. Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäys helmikuussa on kuitenkin Lohikosken mukaan nostattanut kansallistunnetta sellaistenkin keskuudessa, jotka suhtautuvat hallintoon kriittisesti.

– Monet sellaisetkin ihmiset, jotka eivät pidä nykyisestä hallinosta, eivät myöskään kannata ulkomaista sotilaallista sekaantumista. On selvästi ollut nähtävissä eri merkeistä, että nationalismi, ylpeys iranilaisuudesta ja persialaisen kulttuurista, on voimistunut, ja tietysti johto haluaa tätä kansallismielisyyttä, patrioottisuutta hyödyntää ja lujittaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Arkku viedään Irakiin – hautaus perjantaina

Khamenein ja hänen perheenjäsentensä arkut ovat esillä Teheranissa kaikkiaan kolmen päivän ajan. Sen jälkeen Khamenein arkku kuljetetaan islamilaisen teologian keskuksessa tunnettuun Qomin kaupunkiin. Sieltä se jatkaa keskiviikkona shiialaisenemmistöiseen naapurimaahan Irakiin.

Irakissa arkkku pysähtyy shiialaisuuden pyhissä kaupungeissa Najafissa ja aiemmin mainitussa Karbalassa.

Ali Khamenei haudataan synnyinkaupunkiinsa ja sukunsa vanhaan kotikaupunkiin Mashadiin Koillis-Iraniin perjantaina.