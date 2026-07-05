Norjan ja Brasilian välinen ottelu on yksi jalkapallon MM-kisojen neljännesvälierävaiheen mielenkiintoisimmista.
Brasilia ei ole toistaiseksi esiintynyt MM-kisoissa kovinkaan vakuuttavasti, vaikka se ei olekaan hävinnyt turnauksessa vielä peliäkään.
Norja puolestaan hävisi alkulohkossa Ranskalle, mutta lepuutti ottelussa ykköstähtiään. Joukkueen otteet ovat olleet lupauksia herättäviä.
Norja ja Brasilia ovat kohdanneet historian aikana neljästi. Otteluista kolme on maaotteluita ja yksi MM-kisojen lohkovaiheen ottelu vuodelta 1998. Merkillistä kyllä, Norja ei ole hävinnyt otteluista ainuttakaan.
– Onko Norja hävinnyt ikinä Brasilialle? Toki se on historiaa, MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala myhäilee.
Norjassa tulevaan neljännesvälierään on suhtauduttu suurella itseluottamuksella. Vuoden 1998 MM-kisoissa Norja löi Brasilian 2–1. Nyt Norjassa puhutaan jo siitä, "kuinka historia tulee toistamaan itseään".
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Rantala ennakoi tulevasta ottelusta paljon tasaisempaa, miltä se saattaa paperilla näyttää. Eikä täten norjalaismedian hehkutukset ole täysin tuulesta temmattuja.
– Siitä tulee mielenkiintoinen matsi, enkä uskaltaisi alkaa sanomaan, kumpi menee jatkoon. Se kertoo aika paljon Norjasta. Minun papereissani Brasiliasta on vaikea löytää jättisuosikkia. Kyllä siinä voi yllätys muhia ilmassa. Tosi herkullinen matsi. Norjalla on ihan lupa odottaa aika paljon, vaikka vastassa onkin Brasilia, Rantala ennakoi.