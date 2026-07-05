MM-kisoissa muhii yllätys – suurmaan yllä isoja kysymysmerkkejä: "On vaikeuksissa"

Norja ja Brasilia ovat kohdanneet historian aikana neljästi. Otteluista kolme on maaotteluita ja yksi MM-kisojen lohkovaiheen ottelu vuodelta 1998. Merkillistä kyllä, Norja ei ole hävinnyt otteluista ainuttakaan.

– Casemiron jalat eivät enää kanna niin hyvin, että hän pystyisi puolustamaan joka tilanteen niin hyvin kuin on aikaisemmin tehnyt. Ei hän ikinä ole tykkinopea ollut, mutta nyt hänellä on vaikeuksia puolustaa vähänkään isompia tiloja. Ei hän edes ehdi taklaamaan tai taklaa vähän myöhässä. Jos hän joutuu vähänkään puolustamaan isompaa tilaa, hän on vaikeuksissa.