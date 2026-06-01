Jääkiekkolegenda Teemu Selänne tunnelmoi Instagram-tilinsä tarinat -osiossa Suomen maailmanmestaruutta.

Hän kertoi, ettei katsonut jokaista Suomen MM-peliä, mutta on ylpeä joukkueesta.

– Uskomaton peli. Hyvä Suomi. Voin kyllä sanoa, että oli paras maajoukkue, mitä olen MM-kisoissa nähnyt, Selänne puhui.

– Paljon onnistujia. Jokainen kenttä toimi hyvin ja puolustus oli kuin rautaa, maalivahti... Kaikki elementit mitä huippujoukkue vaatii.

– Ei voi muuta kuin nostaa hattua jätkille ja koko Suomi-kiekolle.

Tappio oli Sveitsille kolmas perättäinen MM-finaalissa.

– Pieni maininta myös Sveitsille. He ovat tehneet hienoa työtä ja peli olisi voinut mennä mihin suuntaan tahansa.

