Teemu Selänne ja hänen veljensä Paavo viettävät syntymäpäiväänsä.
Ex-jääkiekkoilija Teemu Selänne ja hänen kaksoisveljensä Paavo Selänne juhlivat 56-vuotissyntymäpäiväänsä perjantaina 3. heinäkuuta.
Teemun puoliso Sirpa Selänne julkaisi Instagram-tililleen juhlavan yhteiskuvan päivänsankareista. Kuvassa veljekset poseeraavat vieretysten täytekakku edessään. Paavo on asettanut kätensä pöytää vasten nojaavan Teemun selälle.
– Paljon onnea ihanille kaksosille Teemulle ja Paavolle tänään. 56 vuotta mittarissa näillä nuorilla miehillä, Sirpa kirjoittaa kuvan yhteydessä.
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Sirpa onnitteli Teemua myös erillisellä Instagram-postauksella. Tuossa kuvassa Teemu istuu sohvalla koira sylissään.
– Hyvää 56-vuotissyntymäpäivää Teemulle tänään. Kiitos siitä, että olet juuri sellainen kuin olet ja että sinulla on niin nuorekas asenne. Rakastamme sinua, Sirpa kirjoittaa useiden sydänemojien kera.
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