Somesta tuttu maanviljelijä joutuu vastaamaan tukaliin kysymyksiin.
Sosiaalisen median vaikuttaja Anne-Mari "Amskidabamski" Tarkkio vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.
Nettikansa haluaa tietää, että onko sometähti parisuhteessa vai sinkku?
– En ihmettele, että tätä kysytään. Olen ottanut sellaisen linjan, etten ollenkaan kommentoi tätä, Amski vastaa.
Maanviljelijä haluaa pysyä julkisuudessa ammattinsa eikä mahdollisten parisuhteiden kautta.
– Olen rautainen ammattilainen, olen korkeakoulutettu maanviljelijä ja minulla on työkokemustakin kahdeksan vuotta, niin silti aina minulta kysytään, että onko minulla puolisoa, Amski naurahtaa.
Millainen traktori Amskilla on ja kuka yllättää hänet ohjelmassa?