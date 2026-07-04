Philadelphia Flyersin tekemä jättitarjous Anaheim Ducksin ruotsalaisnuorukaisesta Leo Carlssonista sai Teemu Selänteen hämmästelemään. Mikael Granlund haluaisi pitää seuratoverinsa Anaheimissa.

NHL:stä jysähti perjantaina valtava uutinen, kun Philadelphia Flyers teki viisivuotisen ja peräti 90 miljoonan dollarin arvoisen sopimustarjouksen Anaheim Ducksin Leo Carlssonille. Paperi takaa 21-vuotiaalle hyökkääjälle 18 miljoonan dollarin kausipalkan, mikä on suurin lukema NHL:ssä.

Anaheimilla on nyt viikko aikaa vastata Philadelphian tarjoukseen pennilleen. Jos Ducks ei pidä ykkössentterikseen noussutta ruotsalaista, Flyers joutuu luovuttamaan Anaheimille neljän seuraavan vuoden 1. kierroksen varausvuoronsa.

Carlsson teki viime kaudella – NHL-uransa kolmannella – 70 runkosarjaotteluun ennätystehonsa 29+38=67. On siis selvää, että Flyers odottaa tarjouksensa perusteella ruotsalaiselta vielä huomattavasti merkittävämpiä tekoja tulevaisuudessa.

Perinteikkäässä tenniksen Bermuda-turnauksessa MTV Urheilun haastattelema Teemu Selänne, Anaheim Ducksin mestari- ja legendapelaaja, kertoi järkyttyneensä kuultuaan sopimuksesta.

– Suu jäi auki vähäksi aikaa. Hän ei ole missään olosuhteissa pelannut sillä lailla, että ansaitsisi tuollaista rahaa, mutta se on myös bisnestä. Veikkaan, että Philadelphialla oli vähän koston makua sen Cutter Gauthier -keissin jälkeen, Selänne kommentoi.