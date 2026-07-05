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Tältä kuulostaa huutoruno! Eero Heinonen saa ihmisissä aikaan hurjiakin reaktioita: "Kyyneleet valuivat"

0:22 Katso videolta, miltä huutorunoilu näyttää ja kuulostaa.

Julkaistu 05.07.2026 08:05

Eero Heinonen auttaa ihmisiä päästämään kehoon varastoituneet tunteet ulos. Eero Heinonen avaa runokansionsa ja käy sanomassa lähellä oleville, Tampereen Sorsapuistossa kesäpäivää viettäville ihmisille, että pian hän huutaa, mutta mitään hätää ei ole. Heinonen ajattelee, että yhteiskunta tarvitsee huutamista. Siksi hän on huutorunoillut ammattilaisena parisen vuotta. – Huutorunoilu tarkoittaa, että huudan omia runojani ja pidän huutorunopajoja, joissa kirjoitetaan lyhyitä, hardcore punk -lyriikoita. Rohkaisen ihmisiä huutamaan niitä ääneen, Heinonen kertoo MTV Uutisille. Huutorunokansiossa on paljon runoja yhteiskunnallisista aiheista. Heinosen intohimo juontaa juurensa yli 10 vuoden taakse, kun hänellä oli ensimmäinen keikka Turussa hänen ystävänsä asunnon ”purkajaisissa”. – Siellä ei ollut mitään rajoitteita, niin päästelin menemään täysillä. Siitä kaikki lähti. Sitten tuli muutaman vuoden tauko, kunnes parisen vuotta sitten ex-kollega pyysi pitämään luovan kirjoittamisen pajaa ystävälleen syntymäpäivälahjaksi. Heinonen työskentelee sote-alalla, mistä myös hänen runojensa aiheet kumpuavat. Hän runoilee muun muassa yhteiskunnallisista asioista, politiikasta, eriarvoisuudesta ja työttömyydestä. Vatsalihastreeni ja huutorunoilu ovat huono yhdistelmä

Heinonen on kehittänyt runojen huutamiseen erityisen tekniikan, joka lähtee palleasta, eikä ole vaikea oppia. Huudot eivät lyhyytensä vuoksi juurikaan kuormita hänen kehoaan.

– Tietysti lämmittelen ääntäni todella paljon. Ennen keikkoja juon teetä ja otan tabletteja, jotka luovat suuhun kalvon, joka suojaa huutamisen ärsytykseltä.

– Sellaisen havainnon olen tehnyt, että jos käy kuntosalilla treenaamassa vatsalihaksia ennen keikkaa, niin se on todella huono yhdistelmä. Se aiheuttaa kramppeja.

Eero Heinonen on tiettävästi Suomen ainut huutorunoilija, vaikkakin eräs pohjoissuomalainen runoilija-taiteilija on hänen tietojensa mukaan pitänyt tänä kesänä yhden huutorunokeikan Heinosen työpajan innoittamana.

Toistaiseksi Heinonen on aina pystynyt huutamaan, kun sitä on tarvittu. Vuoden 2025 Maailma kylässä -festivaaleilla ääni joutui kuitenkin koetukselle. Siellä hän piti kaksi työpajaa peräkkäisinä päivinä, joten hän käytti ääntään tavallista enemmän.

Heinosella on tällä hetkellä kolme aktiivista bändiä, joiden kanssa hän keikkailee. Yksi on coverbändi, yhdessä hän musisoi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa hardcore punkia ja yksi kokoonpano on progepainotteinen.

Aina silmät kiinni

Heinonen huutaa aina silmät kiinni, koska monessa kulttuurissa huutaminen yhdistetään aggressiivisuuteen ja päihteidenkäyttöön.

– Kun huudan silmät kiinni, niin huuto ei kohdistu keneenkään. Se on abstrakti tila, johon pääsee käsiksi helpommin.

Ihmiset suhtautuvat hänen huutamiseensa ja huutorunoiluun positiivisesti. Hän käy aina sekä keikoilla että työpajoissa läpi turvallisemman tilan periaatteet, eli sen, että tilassa vallitsee häirinnästä ja syrjinnästä vapaa, yhdenvertainen ja kunnioittava ilmapiiri.

– Varoitan, että minusta lähtee kova ääni, ja jos kovat äänet pelottavat, niin voi vetäytyä kauemmas. Olen kokenut kaikki mahdolliset reaktiot, mitä eteen voi tulla. Yhdellä keikalla eräs tuli koko ajan lähemmäs huutoani ja näin, kun hänellä valui esityksen lopuksi kyyneleet. Hän sanoi, että ”kiitos, kun huudat puolestani”, Heinonen muistelee.

Huutorunoilu saa aikaan myös naurua, ja ihmiset ovat nostaneet esiin, miten hyvältä huutaminen tuntuu.

Eräs ystävä kuvaili, että Heinonen on niin vaivaannuttava, että keikka on jo sen puolesta elämys.

– Keräämme päivän aikana kehoomme tietyn määrän eri tunnetiloja, jotka pitää päästää turvallisesti ja terveellisesti ulos, oli se sitten kuntoilun, musiikin tekemisen tai tämän huutamisen kautta. Tämän takia olen pitänyt työpajoja erityisesti sosiaali- ja kulttuurialan toimijoille, koska siellä on hirveästi tunnetta taustalla, Heinonen kertoo.

Runoja eduskuntatalolle

Heinonen saa keikkoja lähestymällä erilaisia baareja, ja nykyisin sekä keikka- että työpajakyselyitä tulee paljon Instagramin kautta.

Täksi kesäksi on suunnitteilla muun muassa avoin työpaja Tampereella sekä keikka Taiteiden yössä Helsingissä.

– Toimin Taiteiden yön Outsider Art Festival -tapahtumassa esihuutajana Oodi-kirjastossa. Ihmiset saavat kirjoittaa minulle huudettavia tekstejä, ja sinne rakennetaan megafoni, joka on suunnattu eduskuntatalolle.

Heinonen toivoo, että huutorunoilu laajenisi ympäri Suomen ja maailman. Ainakin yksi runoilija-taiteilija Oulussa on Heinosen tietojen mukaan pitänyt huutorunoesityksen tänä kesänä hänen työpajansa innoittamana.

– Lisäksi kuulin, että joku pohjoissuomalainen runoilija olisi joskus 1950–60-luvulla huutanut, mutta siihen aikaan hänet on ehkä leimattu kylähulluksi, Heinonen pohtii.

Katso videolta, miltä huutorunoilu näyttää ja kuulostaa.

Teresia Jokela MTV Uutiset Teresia Jokela työskentelee MTV Uutisten viihde- ja uutistoimittajana. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat henkilöjutut, tv-sarjat, elokuvat sekä 90-luvun ja 2000-luvun musiikki. Voit olla Jokelaan yhteydessä erilaisten juttuvinkkien ja kiinnostavien viihdemaailman henkilöiden ja tapahtumien osalta.

Tältä kuulostaa huutoruno! | MTV Uutiset