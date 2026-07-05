Eero Heinonen auttaa ihmisiä päästämään kehoon varastoituneet tunteet ulos.
Eero Heinonen avaa runokansionsa ja käy sanomassa lähellä oleville, Tampereen Sorsapuistossa kesäpäivää viettäville ihmisille, että pian hän huutaa, mutta mitään hätää ei ole.
Heinonen ajattelee, että yhteiskunta tarvitsee huutamista. Siksi hän on huutorunoillut ammattilaisena parisen vuotta.
– Huutorunoilu tarkoittaa, että huudan omia runojani ja pidän huutorunopajoja, joissa kirjoitetaan lyhyitä, hardcore punk -lyriikoita. Rohkaisen ihmisiä huutamaan niitä ääneen, Heinonen kertoo MTV Uutisille.
Huutorunokansiossa on paljon runoja yhteiskunnallisista aiheista.
Heinosen intohimo juontaa juurensa yli 10 vuoden taakse, kun hänellä oli ensimmäinen keikka Turussa hänen ystävänsä asunnon ”purkajaisissa”.
– Siellä ei ollut mitään rajoitteita, niin päästelin menemään täysillä. Siitä kaikki lähti. Sitten tuli muutaman vuoden tauko, kunnes parisen vuotta sitten ex-kollega pyysi pitämään luovan kirjoittamisen pajaa ystävälleen syntymäpäivälahjaksi.
Heinonen työskentelee sote-alalla, mistä myös hänen runojensa aiheet kumpuavat. Hän runoilee muun muassa yhteiskunnallisista asioista, politiikasta, eriarvoisuudesta ja työttömyydestä.