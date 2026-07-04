Sirpa Selänne julkaisi perhekuvan, joka kiinnitti Teemu Selänteen huomion.

Entinen jääkiekkoilija Teemu Selänne ja Sirpa Selänne ovat perheensä kanssa saapuneet nauttimaan Suomen kesästä. Juhannusta Selänteet viettivät isossa ystäväseurueessa ja keskikesän juhlan jälkeen he juhlistivat kuopuksensa Veeran ylioppilasjuhlia.

Sirpa julkaisikin juhlista useita kuvia. Ensimmäisenä kuvakollaasissa on otos juhlien sankarista Veerasta ja tällä on kädessään herkullinen täytekakku. Eräässä kuvassa Veeran kanssa poseeraavat äiti Sirpa, Teemu-isä ja veli Leevi. Otoksessa Leevin ja erityisesti Teemun kasvot eivät näy kokonaan.

Teemu teki perhekuvasta napakan huomion.

– Ens kerralla ei tulla Leevin kanssa kuvaan ollenkaan jos meidät rajataan tolla lailla pois, Teemu kirjoitti nauruemojien kera.

Kaikki kuvat näet klikkaamalla nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Pian Sirpa kuitenkin korjasi asian ja lisäsi kuvan uudelleen Instagram-tililleen.