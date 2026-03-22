Tuntematon mies surmasi työvuorossa aamupostia jakamassa olleen 24-vuotiaan naisen Vantaalla 2022. Murhaajaa ei ole löydetty.

Poliisi on saanut viime aikoina uusia vihjeitä Vantaan Myyrmäessä marraskuussa 2022 tapahtuneesta postinjakajan murhasta. Nuoren naisen henkirikoksesta on kulunut kolme ja puoli vuotta aikaa ja murha on yhä pimeänä.

Julma henkirikos tapahtui marraskuussa 2022 aamuyöllä, kun tuntematon mies surmasi työvuorossa aamupostia jakamassa olleen 24-vuotiaan naisen. Poliisi tutkii koko Suomea järkyttänyttä rikosta murhana erityisen raakuuden ja julmuuden takia, mutta tekijä on edelleen kateissa.

Psykologian tohtori ja kriminaalipsykologian dosentti Helinä Häkkänen kirjoitti äskettäin ilmestyneessä kirjassaan Suomalaisen henkirikoksen anatomia (Bazar), millainen Myyrmäen henkirikoksen epäilty tekijä voisi olla.

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Olli Töyräs kertoo MTV Uutisille, että poliisi on saanut uusia yhteydenottoja postinjakajan murhaan liittyen Häkkäsen kirjan ilmestymisen jälkeen, mutta ratkaisevaa uutta tietoa ei ole saatu.

Töyräksen mukaan osa yhteydenotoista on sellaisia, joista poliisilla on jo aiemmin ollut tietoa, ja muutama on sellaisia, jotka eivät voi tulla kyseeseen. Kaikki vihjeet käsitellään kuitenkin poliisissa luottamuksellisesti ja niistä jokaista verrataan poliisin omiin tietoihin.

– Toistaiseksi ei ole mitään läpimurtoa tekevää, Töyräs toteaa.

Laboratoriotutkimukset jatkuvat

Poliisi tekee yhä myös laboratoriotutkimuksia postinjakajan murhaan liittyen. Uusia näytteitä on viety analysoitavaksi keskusrikospoliisin laboratorioon aivan viime viikkojen aikana.

Töyräs ei halua avata tarkemmin, mitä näytteet ovat, mutta hän kertoo, että uhrin päällä surmahetkellä olleet vaatteet on käyty erittäin tarkasti läpi ja niistä on kerätty näytteitä.

– Uhrin päällä ollut vaatetus on käyty läpi melkein millimetri millimetriltä. Se ottaa oman aikansa, kun näitä näytteitä tutkitaan, Töyräs sanoo.

Murhan motiivi ja tekijän liikkeet tapahtumahetkellä ovat edelleen hämärän peitossa.

– Miksi tekijä on tekopaikalla aamuyöllä kolmen aikaan? Miksi hän pyörii siinä? Teko on ollut täysin järjetön ja motiiviton. Allekirjoitan Häkkäsen pohdinnat, joita hän kirjoittaa kirjassaan ja samanlaisia asioita olemme mekin pohtineet, Töyräs pohtii.

Poliisi on käyttänyt tutkinnassa myös profiloijaa ja tarkistanut myös aiemmin teon vuoksi kiinniotettuja henkilöitä.

– Olemme tehneet tiettyjä varmistuksia.

Keskusrikospoliisi toivoo edelleen saavansa vihjeitä tapahtuneesta.

