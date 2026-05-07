Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin kohdistunut tietomurto osui myös Puolustusvoimiin sekä useisiin valtionhallinnon viranomaisiin, kertoo Yle. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna.
Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on Valtorin mukaan voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja.
Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli viittäkymmentä henkilöä, mikä oli ilmoituslomakkeen suurin vaihtoehto.
Asiakirjoista on salattu Puolustusvoimia koskevat tarkemmat tiedot.